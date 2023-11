Émissions de gaz à effet de serre Pollueurs inégaux

Les 1 % les plus riches sur la planète produisent plus de gaz à effet de serre que 66 % des plus pauvres, soit environ 5 milliards de personnes, selon un rapport d’Oxfam sur les inégalités et les changements climatiques. Un constat troublant au moment où le réchauffement mondial s’accélère, constate l’Organisation des Nations unies.