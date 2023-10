Nouveau rapport des Nations unies Le monde se rapproche de nombreux « points de basculement »

Extinction des espèces, épuisement des sources d’eau, fonte des glaciers, canicules : le monde s’approche dangereusement de nouvelles catastrophes qui s’alimenteront les unes et les autres, prévient un nouveau rapport des Nations unies. Parmi les causes de ces catastrophes, une cause commune : les humains, qui ont donc aussi le pouvoir de renverser la vapeur.