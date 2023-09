Le projet de réaménagement de la « cellule no 6 » du centre de traitement de déchets industriels de Stablex à Blainville, au nord-ouest de Montréal, est « prématuré » et devrait être rejeté, recommande le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) dans son rapport rendu public vendredi.

Stablex souhaite obtenir l’autorisation de Québec pour aménager une nouvelle cellule d’enfouissement de matières dangereuses résiduelles, de sols contaminés et de « matières non dangereuses ayant des propriétés préoccupantes pour l’environnement » sur un terrain qu’elle projette d’acheter à la Ville de Blainville, dans le but d’atteindre la capacité d’enfouissement autorisée par le gouvernement en 1981.

Or, le projet ne permettrait pas d’atteindre les objectifs invoqués par l’entreprise, lierait le gouvernement pour une période d’environ 40 ans et ferait peser une menace sur les milieux naturels périphériques dont certains ont une « valeur écologique exceptionnelle », conclut le BAPE au terme d’audiences publiques sur le sujet.

Le pompage nécessaire à la mise en place des parois étanches autour de la cellule pourrait occasionner une variation du niveau d’eau des milieux humides situés en périphérie, dont fait partie la tourbière de Blainville, et ainsi « potentiellement modifier leur intégrité écologique », souligne notamment le rapport.

Le terrain visé pour l’aménagement de la cellule fait en outre partie d’un corridor écologique permettant de connecter deux vastes complexes de milieux humides « que la réalisation du projet le fragmenterait », ajoute le document.

« La commission conclut également qu’il serait impératif que le ministère responsable de l’Environnement réalise un état des lieux sur la gestion des matières dangereuses résiduelles et des matières non dangereuses préoccupantes », affirme le rapport du BAPE, qui invite Québec à adopter un plan d’action en matière de réduction et de gestion de ces matières.

Le BAPE « a écouté la science et reconnaît l’opposition quasi unanime au projet », a salué dans un communiqué l’organisation Eau Secours, au nom d’une coalition de groupes environnementaux, appelant le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Benoit Charette à rejeter le projet « dès maintenant ».

Le ministre Charette prendra « le temps d’analyser le rapport du BAPE et ses conclusions » et de procéder à « l’analyse environnementale du projet dans son ensemble » avant de statuer sur son sort, a déclaré son attachée de presse Mélina Jalbert, sans s’avancer sur une date.

Le sort du projet apparaît de toute façon incertain depuis que la Ville de Blainville a résilié, à la fin de l’été, l’entente conclue avec Stablex pour la vente du terrain sur lequel l’entreprise projette l’aménagement de sa nouvelle cellule d’enfouissement, une décision que l’entreprise conteste.