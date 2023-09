Une étude publiée la semaine dernière dans la revue Science montre l’importance de ne pas offrir systématiquement des ustensiles jetables. Si les clients doivent les réclamer, la demande chute de 20 %, observent les économistes de l’Université de Hong Kong qui sont derrière cette étude, réalisée de concert avec le géant chinois du commerce en ligne Alibaba.

Les ustensiles de plastique à usage unique sont encore disponibles sur des îlots libre-service dans plusieurs aires de restauration montréalaises, en contravention avec l’esprit du règlement municipal entré en vigueur en mars dernier.

Le paternalisme libéral ou green nudge est une stratégie de modification des comportements des consommateurs.

« On observe un problème dans les aires de restauration à Montréal », indique Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. « Normalement, le règlement interdisant les ustensiles de plastique prévoit que les clients doivent les demander pour en avoir. Mais dans les aires de restauration, les ustensiles sont disponibles à des îlots en libre-service. Les gens de la Ville à qui j’ai parlé considèrent que c’est un problème. »

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, Karel Ménard

Les plastiques à usage unique sont interdits depuis mars dernier à Montréal, avec certaines exceptions. De son côté, le gouvernement fédéral interdit l’importation et la fabrication de six articles en plastique à usage unique, dont les ustensiles, depuis décembre dernier. À compter de décembre prochain, il sera interdit d’en vendre ou d’en distribuer au Canada. Le règlement fait toutefois l’objet d’une contestation judiciaire par des fabricants de plastique.

Paternalisme bienveillant

L’étude hongkongaise modifiait les commandes de nourriture sur Alibaba, pour qu’aucun ustensile ne soit offert par défaut. Il était cependant toujours possible de demander des ustensiles.

Il s’agit d’une application du « paternalisme libéral » ou « paternalisme bienveillant », en anglais green nudge, selon Nathan Young, sociologue de l’Université d’Ottawa.

On ne force pas les gens à faire des choix, on les incite. On peut le faire par l’option par défaut ou par une taxation très faible. Nathan Young, sociologue de l’Université d’Ottawa, au sujet du green nudge

Des études ont aussi montré que présumer que les gens morts accidentellement voulaient donner leurs organes à moins de l’avoir spécifiquement exclu (opt out), plutôt que de ne prélever les organes que des gens qui ont spécifiquement donné leur accord (opt in), augmente le taux de dons d’organes, rappelle M. Young.

Conscientiser pour changer

Une étude de M. Young, publiée en 2017 dans le Journal of Environmental Management, portait sur une taxe de 5 cents par sac de plastique à usage unique à Toronto entre 2009 et 2012. « Quand il est arrivé au pouvoir, Rob Ford a annulé la taxe, se souvient M. Young. Pour nous, c’était une expérience naturelle parfaite. Nous avons vérifié la fréquence d’utilisation des sacs réutilisables. Au total, elle augmentait de 3 % [après l’abolition de la taxe]. Ça paraît peu, mais ça s’additionne. »

Détail important, l’augmentation de la fréquence d’utilisation des sacs de plastique n’était observée que pour la classe moyenne élevée et les riches (gagnant plus de 80 000 $).

On voit souvent ça avec les green nudges. Ça change le comportement de ceux qui sont déjà conscients d’un problème. Nathan Young, sociologue de l’Université d’Ottawa

Certains chercheurs considèrent par ailleurs que le paternalisme libéral n’est pas éthique. « On peut dire que 5 cents par sac, ce n’est pas beaucoup, mais ça peut avoir un impact sur le budget des plus pauvres, dit M. Young. Et il y a des chercheurs libertariens qui sont opposés à toute tentative d’influencer le comportement des gens. Dans le cas des ustensiles, on pourrait avancer que les gens riches qui commandent de la nourriture sont à leur domicile, alors que les plus pauvres doivent commander pour manger au travail, où ils n’ont pas nécessairement d’ustensiles. S’ils ne portent pas attention aux options de la commande, et qu’ils sont sur un chantier de construction, ils pourraient avoir des soucis. »

M. Ménard, lui, considère que le défaut du paternalisme libéral est qu’il ne favorise pas la réflexion. « Il faut que les gens réalisent pourquoi il faut diminuer l’utilisation des ustensiles à usage unique, dit-il. Ce n’est pas seulement une question de plastique. Les ustensiles compostables sont souvent jetés et ceux en bois sont fréquemment en bambou et viennent de loin. Changer les comportements sans conscientiser les gens, ce n’est pas assez. »