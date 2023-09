Transition énergétique

Réseau environnement suggère de favoriser la sobriété et l’écofiscalité

(Montréal) La province doit favoriser une consommation d’énergie plus sobre, mettre en place des mesures d’écofiscalité et modifier la Loi sur la Régie de l’énergie, selon un mémoire de Réseau environnement, qui regroupe des experts des domaines public, privé et académique. Le mémoire, qui contient neuf propositions, a été déposé dans le cadre de la consultation publique initiée par Québec sur l’encadrement et le développement des énergies propres.