Inondations dans plusieurs pays

Pas un hasard

Des inondations et des coulées de boue mortelles au Japon. Des glissements de terrain et des écoles fermées en Inde. Des inondations monstres au Vermont et dans l’État de New York. Ces derniers jours, plusieurs pays font face simultanément à d’importantes inondations et ce phénomène pourrait devenir de plus en plus fréquent en raison des changements climatiques.