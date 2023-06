Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Quiz

Quelle proportion de l’électricité produite en Chine provient de sources non fossiles ?

Réponse

Plus de la moitié. Ainsi, 50,9 % de la puissance installée du réseau électrique chinois provient désormais de sources non fossiles, a indiqué mardi l’agence de presse étatique Xinhua, citant l’agence macroéconomique du pays. La Chine atteint donc avec deux ans d’avance l’objectif de produire au moins la moitié de son électricité à partir de sources non fossiles qu’elle s’était donné pour 2025.

Adapter les panneaux solaires à la neige

PHOTO KRISZTIAN BOCSI, ARCHIVES BLOOMBERG Panneaux solaires de la société Solarworld AG à Freiberg, en Allemagne

Un projet de recherche visant à mesurer l’impact de l’enneigement sur la production d’électricité solaire et à trouver des façons de maximiser la production photovoltaïque est lancé à l’Université de Sherbrooke, en partenariat avec le Conseil national de recherche scientifique, le fournisseur québécois d’équipements électriques STACE et la multinationale française TotalEnergies. Le projet OLAF, dont le financement est de 2 millions de dollars sur trois ans, « va permettre de développer encore davantage l’énergie solaire en milieu nordique, une solution complémentaire dotée d’un grand potentiel pour le Québec », a déclaré dans un communiqué le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon.

Paris : le tunnelier est arrivé à l’aéroport d’Orly

PHOTO LUDOVIC MARIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Des travailleurs regardent le tunnelier près de l’aéroport d’Orly.

Le tunnelier creusant le tunnel de la ligne 18 du Grand Paris Express, dans la banlieue sud-ouest de la capitale française, est arrivé à l’aéroport d’Orly mardi, après avoir excavé environ 6 kilomètres de roches en un an et demi. L’entrée en service de ce métro automatisé est prévue en 2027 à Orly, deuxième aéroport de Paris en importance après celui de Charles-de-Gaulle, au nord. Entre-temps, Orly sera desservi dès 2024 par le prolongement de la ligne 14 du métro, qui s’inscrit aussi dans le mégachantier du Grand Paris Express, dont l’objectif est notamment de relier les banlieues entre elles à l’horizon 2030. Pendant ce temps, l’arrivée du Réseau express métropolitain à l’aéroport de Montréal est reportée à 2027.

Avec l’Agence France-Presse

Près de 50 % des plans climat maintiennent la production d’énergies fossiles

PHOTO POOL NEW, ARCHIVES REUTERS Plateforme pétrolière dans la mer du Nord au large d’Aberdeen, en Écosse

Près de la moitié des plus récents plans climatiques des pays du monde prévoient de maintenir, voire d’augmenter la production de combustibles fossiles, conclut une étude de l’Institut de l’environnement de Stockholm. C’est le cas de 45 des 95 « contributions déterminées au niveau national (CDN) » – les engagements officiels des États – soumises depuis 2019 par des pays producteurs de combustibles fossiles. Seuls cinq évoquent la réduction de la production ; les autres n’en parlent pas. De plus, le Liban et le Sénégal, qui ne produisent pas de pétrole ou de gaz, expriment leur intention de commencer à le faire.

Un début de juin anormalement chaud sur Terre

PHOTO ULISES RUIZ, AGENCE FRANCE-PRESSE Un homme se rafraîchit comme il le peut à Guadalajara, au Mexique.

Les températures moyennes mondiales relevées au début de juin ont été les plus chaudes jamais enregistrées pour cette période par le service européen Copernicus sur le changement climatique, battant les précédents records avec une « marge substantielle », probable avant-goût du phénomène El Niño. « Le monde vient de connaître son début de juin le plus chaud jamais enregistré, après un mois de mai qui était seulement 0,1 °C plus frais que le record », a souligné jeudi la directrice adjointe de Copernicus, Samantha Burgess. Copernicus a aussi récemment annoncé que la surface des océans venait de connaître son mois de mai le plus chaud jamais enregistré.

Agence France-Presse