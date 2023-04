La banquise de l’Antarctique a atteint son deuxième plus bas niveau en mars

(Paris) Le monde a connu son deuxième mois de mars le plus chaud et l’étendue de la banquise en Antarctique a atteint son deuxième plus bas niveau pour ce mois, après un record en février, selon des données de l’observatoire européen du climat parues jeudi.