À l’issue de la COP15 sur la biodiversité qui s’est tenue à Montréal, en décembre dernier, le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, avait exprimé le souhait qu’un tel évènement se déroule tous les ans.

Son vœu ne sera pas exaucé cette année, mais M. Guilbeault a indiqué qu’un sommet sur la biodiversité pourrait avoir lieu à Vancouver, en août prochain.

« Je persiste et signe : il faut une COP annuelle sur la biodiversité dans la même mesure où on a ça sur les changements climatiques. L’urgence est tout aussi grande. La nécessité est là. Je comprends évidemment que c’est plus facile à dire qu’à faire. Le Canada n’est pas le seul pays à penser ça. On n’aura pas de COP [biodiversité] cette année. La prochaine, ça sera la COP16 en 2024 en Turquie », signale-t-il.

« Mais avec les collègues de la coalition pour la haute ambition qui a joué un rôle déterminant dans tous les travaux menés à Montréal, on essaie de voir ce qu’on pourrait faire cette année. Il y a une rencontre du Fonds pour le climat des Nations unies à Vancouver au mois d’août. Il y a près d’une soixantaine de ministres qui vont être là. Est-ce qu’on peut se faire un mini-sommet sur la biodiversité ?

On est en train de regarder quelles sont les possibilités pour garder le momentum qu’on a réussi à créer à Montréal », affirme le ministre Guilbeault.