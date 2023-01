PHOTO FOURNIE PAR LE DÉPARTEMENT DES RESSOURCES NATURELLES DE GÉORGIE, VIA LA PRESSE CANADIENNE

(Fredericton) Une scientifique qui étudie la baleine noire de l’Atlantique Nord, une espèce en voie de disparition, est optimiste quant à la saison de reproduction actuelle. Neuf baleineaux ont été repérés au cours de ses premières semaines. Elle demeure néanmoins prudente.

La Presse Canadienne

Moira Brown, scientifique principale à l’Institut canadien des baleines, affirme que moins de 100 des 340 animaux encore vivants dans les eaux le long de la côte est du Canada sont des mères et décrit les nouveaux bébés baleines comme un signe d’espoir pour l’avenir.

La saison de mise bas des baleines noires de l’Atlantique Nord commence à la mi-novembre et se termine à la mi-avril.

L’année dernière, il n’y a eu que 15 veaux, bien en deçà de la moyenne de 24 signalée au début des années 2000. Il n’y avait pas non plus de mères pour la première fois, ce qui soutient les recherches montrant une tendance à la baisse du nombre de femelles capables de se reproduire, indique Mme Brown.

L’intervalle entre une naissance et une autre est généralement de trois à cinq ans, mais plus récemment, les scientifiques ont vu cette fenêtre s’étendre entre sept et dix ans, précise-t-elle.

Les baleines noires de l’Atlantique Nord doivent faire face à plusieurs défis qui peuvent les mettre en péril, notamment les collisions avec les navires, les enchevêtrements et le manque de nourriture en raison du réchauffement des eaux, ce qui pourrait affecter la reproduction.