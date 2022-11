(Montréal) Les représentants canadiens à la COP27 ont l’intention de faire avancer le dossier du financement de l’action climatique pour les pays en développement et d’engager des « discussions solides » sur les « pertes et dommages » liés aux impacts des changements climatiques, l’un des principaux enjeux du rendez-vous international.

Frédéric Lacroix-Couture La Presse Canadienne

Arrivé à Charm-el-Cheikh, en Égypte, où il dirige la délégation du pays, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, a dit s’attendre à des « conversations corsées » au cours de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tient jusqu’au 18 novembre.

« Nous sommes ici pour être des partenaires productifs et pour aider à intensifier des actions climatiques », a déclaré M. Guilbeault mardi en conférence de presse depuis l’Égypte.

Le Canada et l’Allemagne organisent mercredi un évènement où ils présenteront une mise à jour sur le soutien financier apporté aux pays les plus vulnérables pour lutter et s’adapter à la crise du climat. Les deux pays sont les coauteurs d’un rapport concernant les étapes à franchir pour respecter l’engagement des nations développées de verser 100 milliards US par an aux États pauvres.

« Il s’agit de supprimer les obstacles bureaucratiques à l’accès au financement de projets, d’accroître la transparence sur les objectifs nationaux individuels et de mieux mobiliser les financements privés et des banques multilatérales de développement », a mentionné l’élu libéral.

Il a ajouté que des discussions « approfondies » doivent aussi avoir lieu sur la question des « pertes et dommages », dont l’ajout à l’agenda des négociations de la COP27 a été appuyé par le Canada. L’idée ici est d’instaurer un mécanisme de compensation pour les dégâts causés par les changements climatiques dans les pays en développement.