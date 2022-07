Conservation de la nature Canada (CNC) invite la population à profiter du plein air au bénéfice de la science. L’organisation lance son troisième Grand BioBlitz, un projet de science participative pour lutter contre l’extinction des espèces en péril.

Delphine Belzile La Presse

Le Grand BioBlitz se déroulera du 28 juillet au 1er août à travers le Canada. La population est invitée à photographier les espèces qui l’entourent, que ce soit dans sa cour arrière, un parc urbain ou un parc national.

Les observations seront ajoutées au « plus grand inventaire participatif d’espèces au pays » pour guider les scientifiques à protéger les habitats des espèces en péril, peut-on lire dans un communiqué de CNC. Les participants devront s’inscrire en ligne et télécharger l’application mobile iNaturalist pour y exporter leurs photos.

Le Grand BioBlitz est un projet visant à améliorer la gestion des espèces en péril, à parfaire la compréhension de la distribution des espèces envahissantes et à sensibiliser les Canadiens à la conservation de la nature, souligne Claude Drolet, ornithologue et chargé de projet à l’intendance des terres à CNC, en entrevue avec La Presse.

Des experts sont chargés de valider les données recueillies et de trier les espèces observées selon leur état de risque. Selon le rapport de 2021 du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, 369 espèces sauvages sont en voie de disparition dans le pays.

L’an dernier, 36 689 observations ont été relevées par plus de 6500 participants au Grand BioBlitz, note CNC. Seulement au Québec, 1000 espèces ont été ajoutées à l’inventaire dans le cadre de l’évènement en 2021, affirme Claude Drolet.

« C’est vraiment un excellent moyen pour des gens de tous âges de regarder la nature de plus près et d’en apprendre plus sur la biodiversité qui les entoure », indique Claude Drolet, cité dans le communiqué de CNC. Il s’agit également d’une occasion pour CNC d’ajuster ses priorités concernant la protection des habitats des espèces en péril.

Élargir le spectre

Les inventaires d’espèces élaborés par les scientifiques proviennent essentiellement de sites d’intérêt spécifiques et localisés, nous explique Claude Drolet. Ainsi le projet participatif permet-il d’élargir l’échantillonnage des espèces en péril « qui seraient passées sous le radar du milieu scientifique ».

Le recensement d’espèces par la population offre une meilleure compréhension des changements de distribution des espèces causés par l’urbanisation et les changements climatiques. Claude Drolet, ornithologue et chargé de projet à Conservation de la nature Canada

À titre d’exemple, le Grand BioBlitz permet d’approfondir les connaissances des espèces dans les milieux urbains. Comme des espèces exotiques envahissantes sont à l’origine des aménagements paysagers en ville, une meilleure notion de leur distribution permettra de minimiser leurs impacts sur les écosystèmes et de prévenir leur reproduction, explique Claude Drolet.

Vers l’extinction du monarque

Le monarque était l’espèce en péril la plus observée par les participants du BioBlitz de 2021, affirme l’ornithologue. Selon iNaturalist, 273 observations du papillon migrateur ont été recensées l’an dernier lors des cinq jours de collecte de données.

Un regroupement de chercheurs a d’ailleurs identifié jeudi dernier le monarque comme une espèce en danger. Pour la première fois, le papillon a été inventorié parmi la « liste rouge » des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Depuis les 10 dernières années, la population du monarque a chuté de 22 % à 75 %, indique l’UICN.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Monarque au parc national des Îles-de-Boucherville, en juillet 2020

Ce n’est pas seulement un déclin dévastateur. On parle d’un des papillons les plus reconnaissables de la planète. Stuart Pimm, écologiste de l’Université Duke, à l’Associated Press

Ces monarques migrateurs, qui voyagent entre le Mexique et l’Amérique du Nord, sont en voie d’extinction en raison de leur habitat menacé par les pesticides et les changements climatiques, a expliqué à l’Associated Press Emma Pelton, membre de la société scientifique Xerces.

Le territoire canadien représente près de 10 % de l’aire de reproduction mondiale du monarque, indique Environnement et Changement climatique Canada, par courriel à La Presse. Le monarque, en tant que pollinisateur, assure la « prospérité de nombreux écosystèmes » en Amérique du Nord, souligne le Ministère. Sa disparition pourrait ainsi provoquer un déclin de la biodiversité dans certains écosystèmes naturels à travers le continent.

L’Insectarium de Montréal mènera, du 27 juillet au 9 août, une campagne internationale de surveillance du monarque dans le cadre de son projet Mission monarque. Il s’agit d’un projet de science participative qui vise à récolter des observations du papillon migrateur pour ainsi cartographier ses habitats, souligne Environnement et Changement climatique Canada.

Avec l’Associated Press