Un promoteur immobilier menace la survie d’un lac de Saint-Côme, dans Lanaudière. Malgré deux avis de non-conformité du ministère de l’Environnement, les riverains craignent qu’un chemin de sable se déverse encore dans le cours d’eau aux prochaines pluies.

Émilie Bilodeau La Presse

« C’est complètement intolérable que des sédiments, provenant d’un promoteur qui fait ses affaires n’importe comment, aient endommagé un lac », déplore Martin Bordeleau, maire de Saint-Côme.

Au printemps 2021, Gestion Pomerleau inc. a entamé des travaux pour diviser son vaste terrain en 18 lots afin de les vendre à de futurs propriétaires. Le projet immobilier, appelé Domaine des pommiers, prévoit une deuxième phase de 22 nouveaux terrains. Il est situé en amont du lac Gagné, à Saint-Côme.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les travaux du Domaine des pommiers ont commencé au printemps 2021.

L’entreprise a fait aménager une route de sable se rendant à ses 18 lotissements, mais une partie de celle-ci a été construite sur un ruisseau. Du sable s’est mis à couler dans la rigole jusqu’au lac Gagné.

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a remis un premier avis de non-conformité à Gestion Pomerleau inc. le 9 juillet 2021 « pour avoir réalisé un projet dans des milieux humides et hydriques sans détenir l’autorisation préalable du ministre », explique Frédéric Fournier, porte-parole régional du Ministère.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Une bande de sable est apparue à l’affluent du ruisseau.

Le MELCC a exigé que le groupe de promoteurs immobiliers déplace la route, puis qu’il replante des arbres sur une partie du terrain déboisé.

Joint par La Presse, Lucien Pomerleau, président de Gestion Pomerleau inc., a affirmé que le ruisseau se rendant au lac Gagné ne figure sur aucun plan et aucune carte de la municipalité. Cette information nous a été confirmée par le maire de la municipalité.

L’entrepreneur ne pouvait donc pas savoir qu’il construisait une route sur un cours d’eau, a expliqué M. Pomerleau. Le chemin a été déplacé et le reboisement est en cours, a ajouté ce dernier.

Mais du sable a continué de se déverser dans le lac à chaque précipitation de pluie et à la fonte des neiges, au printemps 2022. Un second avis de non-conformité a été remis à Gestion Pomerleau inc. le 6 juin dernier, pour avoir rejeté un contaminant dans le lac. La présence de ces sédiments « est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, de causer du dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité de l’environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens », souligne M. Fournier.

Le Ministère a demandé que des correctifs soient apportés au chantier, notamment en aménageant des bassins de rétention et en empierrant les fossés. M. Pomerleau soutient que ces travaux ont été terminés à la fin du printemps.

Le maire de Saint-Côme, lui, affirme que les bassins ne sont toujours « pas conformes à ce qu’on a besoin pour empêcher complètement les sédiments de rentrer dans le lac ».

Eau brune et opaque

Jean-Martin Saint-Jacques a vu la couleur de son lac changer du jour au lendemain. « Le sable n’a jamais cessé de couler, mais entre le 21 et le 23 juin, ça s’est fait à vitesse grand V », explique celui qui habite la rive du lac Gagné depuis 10 ans.

Le 23 [juin], l’eau est devenue brune et opaque. Je n’avais jamais vu ça. Avant, on voyait le fond, les roches, et c’était cristallin. Là, le lac est brun. Jean-Martin Saint-Jacques, qui habite la rive du lac Gagné

Une large bande de sable s’est aussi formée dans le lac, à l’affluent du ruisseau. Les propriétaires des 5 chalets et des 14 terrains entourant l’étendue d’eau s’inquiètent pour l’écosystème. Le lac de 170 mètres de diamètre est habité par des canards, des tortues, des grenouilles et des poissons, affirme M. Saint-Jacques.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Tortue aperçue dans le lac Gagné

« Il a le droit de faire son développement, mais nous, on n’est pas obligés de se faire scraper notre lac », lance M. Saint-Jacques, découragé.

En entrevue téléphonique, M. Pomerleau a affirmé qu’il n’avait jamais reçu d’avis de non-conformité du MELCC. « Pas à ce que je sache », a-t-il répondu. Il a aussi indiqué qu’il n’y avait plus de déversement de sable dans le lac et que l’eau de celui-ci était « belle ».

Quand nous lui avons dit que l’eau était brune, il a répondu que cette couleur était due aux fortes précipitations printanières. « Êtes-vous allés voir la rivière Versailles [une rivière à proximité] ? Elle est la même couleur. C’est la même couleur partout. Sur la rue Gagné, les fossés étaient tous bruns. […] On a eu des températures anormales. C’est la terre de tout le monde qui déborde », a soutenu le promoteur.

Le MELCC assure qu’un « suivi serré du dossier est effectué pour s’assurer d’un retour à la conformité », a indiqué M. Fournier.

La municipalité de Saint-Côme a quant à elle suspendu la délivrance de permis de lotissements au promoteur immobilier, depuis le 4 juillet dernier, tant et aussi longtemps qu’il ne présentera pas un plan de ses travaux approuvé par un biologiste. Elle a aussi exigé qu’il obtienne un certificat d’autorisation du MELCC afin qu’il retire les sédiments du lac.

« On va tout mettre en place, aux frais du promoteur, pour que le lac soit retourné à son état naturel », assure Martin Bordeleau.