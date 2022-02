La crise climatique frappera durement les finances du Québec et du Canada si les gouvernements ne s’y préparent pas davantage, prévient Équiterre dans la foulée du nouveau rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), publié lundi.

Jean-Thomas Léveillé La Presse

« Les coûts d’une action climatique lente et en demi-teinte dépasseront largement les coûts qu’engendrerait une action rapide et décisive », affirme-t-elle dans un communiqué, estimant que les gouvernements « sont loins d’être prêts ».

À l’approche du dépôt des budgets provinciaux et fédéraux, il est « très troublant de constater à quel point la crise climatique est, au mieux, reléguée au second plan des discussions et, au pire, carrément absente du discours », estime Émile Boisseau-Bouvier, analyste des politiques climatiques de l’organisation écologiste québécoise.

Le rapport du GIEC « donne froid dans le dos » en montrant les impacts de la crise et le manque de préparation des gouvernements et de la société, affirme dans un communiqué Patrick Bonin, responsable de la campagne climat-énergie de Greenpeace Canada.

« Ce rapport doit servir d’électrochoc pour tous les gouvernements qui doivent mettre en œuvre des changements systémiques sans précédent », dit-il, précisant que cela commence par l’élimination rapide des combustibles fossiles et une action climatique beaucoup plus ambitieuse.

Ottawa s’active, dit Steven Guilbeault

Le gouvernement canadien « est prêt » à prendre des mesures audacieuses d’atténuation et d’adaptation au climat, affirme le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, dans un communiqué.

Ottawa publiera à la fin du mois de mars son « tout premier plan de réduction des émissions », en vertu de la loi sur la carboneutralité récemment adoptée, et lancera à l’automne la première Stratégie nationale d’adaptation du Canada, indique le ministre.

Entre-temps, le gouvernement canadien consacre des centaines de millions de dollars à des mesures d’adaptation aux catastrophes, notamment les inondations et les incendies de forêt, ajoute-t-il.

« L’inaction en matière d’atténuation et d’adaptation du climat aura des répercussions sur les systèmes alimentaires, le commercial et l’immigration, non seulement au Canada, mais partout dans le monde », affirme Steven Guilbeault, rappelant que les inondations et les incendies de forêt qui ont frappé l’Ouest canadien l’an dernier illustrent les impacts tangibles de la crise climatique.

Haro sur les énergies fossiles

Le monde doit se sevrer de sa dépendance aux énergies fossiles, a prévenu lors de la présentation du rapport du GIEC le secrétaire général des Nations unies (ONU) António Guterres.

« Les géants du gaz et du pétrole sont prévenus, a-t-il dit. Vous ne pouvez pas prétendre être vert pendant que vos plans et projets minent l’objectif de carboneutralité de 2050. »

L’approvisionnement énergétique mondial est défaillant, a-t-il ajouté, rappelant que les émissions de gaz à effet de serre sont sur la voie d’une augmentation de 14 % d’ici 2030, alors qu’elles doivent plutôt être réduites de 45 %.

« Il y a urgence, nous nous dirigeons vers un désastre », s’est alarmée Inger Andersen, directrice générale du Programme des Nations Unies pour l’environnement et secrétaire générale adjointe de l’ONU.

« Nous avons besoin d’une restauration des écosystèmes à grande échelle, des océans aux sommets des montagnes », a-t-elle dit, appelant à mettre la nature à contribution.

« La nature peut nous sauver, a-t-elle dit. Mais seulement si nous la sauvons d’abord. »