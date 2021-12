Un cocktail météo se déversera sur le Québec lundi. Certaines régions de la province commenceront à recevoir des précipitations sous forme de neige dès dimanche soir, qui se transformeront ensuite en pluie verglaçante, puis en pluie.

Coralie Laplante La Presse

Une tempête de neige s’amorcera dans la grande région de Montréal en milieu de soirée dimanche, et en fin de soirée dans le Centre-du-Québec. Les secteurs de l’Est-du-Québec recevront des précipitations à partir de lundi matin.

La neige « va s’intensifier assez rapidement à partir du moment que ça commence. Déjà [lundi] matin, dans la grande région de Montréal, on va avoir de 10 à 15 centimètres de neige », explique Jean-Philippe Bégin, météorologue chez Environnement Canada.

On attend entre 15 et 20 centimètres de neige dans la plupart des autres secteurs de la province.

Au courant de la journée de lundi, la neige va se transformer en pluie verglaçante, puis en pluie, dans l’ensemble des régions.

Environnement Canada anticipe donc une heure de pointe difficile lundi matin, et appelle les conducteurs à adapter leur conduite aux conditions météorologiques. De la poudrerie est aussi anticipée dans la région de Saguenay.

« Pour les secteurs au nord du fleuve Saint-Laurent [Lanaudière, la Mauricie, Québec et les Laurentides], la période de pluie verglaçante va être plus longue. Alors que plus on est au sud du fleuve Saint-Laurent, vers la frontière américaine, moins cette période de pluie verglaçante va être prolongée », souligne Jean-Philippe Bégin.

À partir de lundi soir, le front froid associé à la tempête balayera tous les secteurs du sud du Québec. « Derrière le front froid, les vents vont s’intensifier, et c’est là qu’on va avoir des rafales de 70 à 80 kilomètres-heure », évoque le météorologue. Les températures vont également chuter sous zéro au courant de la nuit de lundi à mardi.

« Les vents vont tranquillement faiblir, mais on va encore avoir des rafales de 50 à 60 kilomètres-heure très tôt le matin [mardi] », avertit M. Bégin. La tempête sera toutefois chose du passé mardi.

Un système en provenance des Grands Lacs

Le système causant la tempête a pris sa source dans le lac Supérieur. Il va ensuite « s’énergiser » en passant au-dessus des Grands Lacs. « C’est un bassin d’énergie qui va aider à rehausser l’humidité qui va être disponible pour la tempête », puisque l’eau des lacs n’est pas gelée, détaille Jean-Philippe Bégin. Le système se dirigera ensuite vers la province de Québec, d’ouest en est.