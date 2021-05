Un groupe de l’industrie a prévenu mercredi que le plan du gouvernement fédéral pour resserrer les normes d’efficacité énergétique des appareils électroménagers réduirait le nombre de modèles, allongerait les temps d’attente et ferait grimper les coûts.

La Presse Canadienne

Une directive visant à rendre la certification Energy Star obligatoire pour tous les nouveaux appareils électroménagers à compter de 2022 était inscrite dans la lettre de mandat du ministre des Ressources naturelles en 2019, et le ministère est maintenant en train de développer la réglementation.

Dans une présentation en ligne obtenue par La Presse Canadienne, le ministère indique que les nouvelles normes, plus sévères, réduiraient la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre et entraînerait des économies de coûts pour les consommateurs sur la durée de vie utile des appareils.

Mais Meagan Hatch, de l’Association des fabricants d’appareils électroménagers du Canada, affirme que l’industrie éprouve déjà des difficultés en raison des pénuries occasionnées par la pandémie, qui se sont traduites par de longues périodes d’attentes pour certains modèles.

L'industrie s'oppose

Selon elle, rendre la certification Energy Star obligatoire d’ici l’an prochain exacerbera la pénurie existante, retirera du marché la plupart des modèles bas de gamme et forcera les consommateurs à choisir parmi de plus petites gammes de laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, congélateurs et lave-vaisselles, qui seront, pour la plupart, plus chers.

Le groupe de l’industrie a indiqué que le Canada représentait une petite fraction du marché des appareils électroménagers et a demandé à Ottawa de travailler avec l’administration américaine de Joe Biden pour harmoniser la réglementation sur l’efficacité énergétique des deux côtés de la frontière.