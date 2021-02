La Presse en Haïti

Un projet québécois pour aider à reboiser Haïti

La déforestation, causée notamment par la production de charbon, est un problème criant en Haïti. Dans le nord du pays, une entreprise et une ONG québécoises mènent un projet pour contrer la tendance en plantant des arbres à croissance rapide et à fort rendement énergétique. Le reboisement permet de régénérer les sols, afin qu’ils soient cultivables à nouveau, et de capter du gaz carbonique.