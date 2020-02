Bouteilles en plastique recyclé: une bonne idée à l’eau

L’embouteilleur d’eau Naya a fait grand bruit en 2009 en devenant le premier à utiliser des bouteilles faites de plastique entièrement recyclé. Mais ce n’est plus le cas depuis près de trois ans, a constaté La Presse. Cet emballage plus vertueux, mais plus coûteux, a été abandonné discrètement après que l’entreprise de Mirabel se fut rendu compte que les consommateurs n’étaient pas prêts à payer plus.