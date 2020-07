Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson.

Le gigantesque projet d’agrandissement de la mine de charbon Vista, en Alberta, sera finalement soumis à une évaluation environnementale fédérale.

Jean-Thomas Léveillé

La Presse

C’est ce qu’a confirmé jeudi après-midi le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson.

« Nous allons avoir une évaluation fédérale pour les deux phases du projet », a-t-il déclaré dans une entrevue à La Presse, évoquant les impacts du projet dans les champs de compétence du gouvernement fédéral, notamment les émissions de gaz à effet de serre, les droits des peuples autochtones et la protection des poissons.

Il s’agit d’un revirement de situation, puisque le ministre avait décidé en décembre dernier de ne pas soumettre l’agrandissement de la mine à une évaluation fédérale.

Or, quelques mois plus tard, en mai, l'entreprise Coalspur Mine avait soumis une demande pour un second agrandissement de ses installations situées à l'ouest d'Edmonton, ce qui lui permettrait de produire jusqu'à 15 millions de tonnes de charbon par année.

« Nous n’en savons rien quand j’ai approuvé [la demande initiale] », a expliqué le ministre, qui n’a toutefois pas voulu dire s’il estimait que Coalspur avait voulu duper le gouvernement pour éviter une évaluation environnementale fédérale.

« Quand un projet est soumis et que quelques mois plus tard vous avez un nouveau projet qui est soumis et qui, dans les faits, fait partie du même projet, ça soulève beaucoup de préoccupations », a-t-il dit.

« Nous ne voulons certainement pas encourager la scission de projets pour éviter l’évaluation environnementale fédérale, a-t-il ajouté. Ce n’est pas approprié et ce n’est pas de cette façon que les entreprises doivent se comporter. »