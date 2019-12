Ancien pont Champlain : nids de faucons et haute voltige

Sur les piliers de l’ancien pont Champlain sont perchés trois nichoirs. Ils abritent le rapace le plus rapide au monde en vol piqué, le faucon pèlerin. Cet oiseau chasseur a migré vers une température plus clémente, comme chaque hiver, et sera de retour au mois d’avril. Des nids flambants neufs l’accueilleront, fixés sur la nouvelle structure baptisée Samuel-De Champlain. Cet hiver marque le début des travaux de démolition de l’ancien pont. Il sera complètement déconstruit d’ici deux ans. L’équipe de Skytech, entreprise spécialisée en travaux en hauteur, a hérité d’un mandat complexe : celui de récupérer les nids, difficilement accessibles. La Presse a assisté vendredi dernier à cette opération.