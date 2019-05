Des sacs de plastique transformés en matelas pour les sans-abri

La fabrication d'un matelas sauve 460 sacs du dépotoir. Sa confection exige environ quatre heures de travail aux quatre dames qui se réunissent souvent après la messe et travaillent d'arrache-pied. « On arrête quand il n'y a plus de sacs », scandent en choeur M me Golden et sa coéquipière Undeg Edwards.

Ses deux principaux fournisseurs sont l'école primaire Birchwood, à Saint-Lazare, et l'école secondaire Lakeside Academy, située à deux pas de l'église. Les élèves participent au branle-bas de combat. Ils amassent les sacs multicolores qui emballent les poches de lait et les apportent à l'Église Unie Summerlea.

« Je veux un meilleur monde pour mes enfants et mes petits-enfants ! Et ne pas laisser ces sacs dans l'environnement », déclare Marion Golden, maître d'oeuvre de cet atelier temporaire.

L'objectif : récupérer des déchets et aider les plus démunis.

Rien n'est laissé au hasard ; elles confectionnent aussi des coussins. Les petits carrés de plastique sont plus faciles à transporter qu'un matelas.

Dormir dans la rue

Pour distribuer leurs matelas, les dames ont tenté de joindre les divers refuges de la métropole, mais elles se sont heurtées à une réponse négative. Les centres d'hébergement pour sans-abri préfèrent ne pas encourager les nuits à l'extérieur.

Un enjeu demeure : celui de l'accès à un lit pour ceux qui ont un animal. À Montréal, la plupart des refuges interdisent les animaux de compagnie. « Avec nos matelas, ils ont de la place pour s'étendre dehors avec leur animal », se félicite Mme Edwards.

En novembre 2018, Christian, un sans-abri, a vu son chien mourir dans ses bras alors qu'il passait une nuit glaciale à l'extérieur. La triste histoire a ravivé l'espoir des quatre dames, confirmant l'importance de leur travail. Elles ont alors fourni une quinzaine de matelas à ceux qui dorment sous le pont Jacques-Cartier.

Aujourd'hui, huit matelas attendent toujours de trouver un propriétaire.

Plus pour la planète

L'Église Unie Summerlea récupère plusieurs matières qui ne sont pas ramassées par la Ville. Dans un local adjacent à la salle commune, un débarras déborde de styromousse apporté par les citoyens. Plus tard, ces déchets seront acheminés dans un écocentre. L'église tente de faire le pont entre les citoyens et les écocentres. Une tâche qui devient de plus en plus difficile depuis la fermeture de deux d'entre eux, ceux de Saint-Laurent et de LaSalle, qui ont cessé leurs activités récemment. L'église ramasse aussi les attaches des sacs de pain, les goupilles de cannettes en métal, les timbres, les soutiens-gorges et les lunettes. Le tout est envoyé à divers organismes de bienfaisance.