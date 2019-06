Comment devenir influenceuse (en trichant)

Quinze mille abonnés achetés. Des mentions « J'aime » générées par des robots. Des photos truquées. Notre journaliste a multiplié les méthodes controversées pour faire mousser la popularité de son personnage créé de toutes pièces, The Pretty Runner, sur Instagram. En quelques mois, des entreprises et la Ville de Montréal lui ont offert plus de 3500 $ en argent et en cadeaux.

The Pretty Runner en veut plus. Un forfait promet 15 000 abonnés en échange de 55 $US (75 $CAN). Il y a un risque : dans toutes ses communications, Instagram martèle que « les comptes qui utilisent une application tierce pour grossir leur auditoire voient leur expérience affectée ».

Les sites qui vendent des abonnés se comptent par dizaines et les offres sont plus concurrentielles les unes que les autres. Pour 2,95 $US (4,00 $CAN), iDigic propose 100 abonnés.

Le temps des Fêtes passe et The Pretty Runner est suivie par à peine 140 personnes. La coureuse doit passer en deuxième vitesse.

En sept jours, 20 personnes se sont aussi abonnées à son compte, puis s'en sont désabonnées quelques heures plus tard. Pourquoi ? C'est que la plupart d'entre eux utilisent un robot pour pratiquer le follow-unfollow, méthode qui consiste à suivre des milliers d'utilisateurs et à s'en désabonner quelques jours plus tard.

Devenir influenceuse. C'est le défi que se donne notre journaliste, en décembre 2018. Pour y arriver, elle crée un personnage, The Pretty Runner, sur Instagram. Après une semaine à partager des images professionnelles de course à pied prises par notre photographe, seulement 35 internautes suivent ses péripéties.

Une dizaine de minutes après avoir acheté un forfait qui promet 15 000 abonnés en échange de 55 $US (75 $CAN), The Pretty Runner vient de passer de 294 à 15 500 abonnés.

Puis, fin mars, c'est la consécration ! Un message apparaît dans sa boîte de messagerie privée. Ce sont les organisateurs de la course Banque Scotia 21k de Montréal. Ils veulent que The Pretty Runner soit l'une des ambassadrices de l'événement.

Depuis que The Pretty Runner compte 15 000 faux abonnés qui n'interagissent jamais sur son profil, elle a aussi recours à ces groupes d'échanges de commentaires qui se retrouvent entre autres sur Facebook. Rappelons qu'Instagram appartient à Facebook depuis 2012. Les règles diffèrent selon les pods, mais souvent, The Pretty Runner doit réagir à cinq photos ; en échange, elle reçoit cinq commentaires.

Varda Étienne, elle, a déclaré qu'elle avait utilisé le site Stormelikes pour acheter au moins 2500 abonnés l'année dernière. Le site vend aussi des mentions « J'aime ». « Je l'ai utilisé il y a un an et demi à l'époque où j'ai sorti ma ligne de maquillage. C'était pour augmenter l'achalandage et faire connaître ma marque. » Elle ne trouve pas le procédé malhonnête.

Pendant l'un des cinq mois de notre enquête, le robot like4like de The Pretty Runner s'est mis à aimer automatiquement des publications de dizaines de blogueurs canadiens, de la militante et ex-participante d'Occupation double Jessie Nadeau, de l'animatrice Varda Étienne et de l'« instagrammeuse » Lazy Moms.

Le site like4like est encore meilleur. C'est un robot qui cible les publications qui pourraient nous intéresser et il les aime. Chaque mention « J'aime » offerte nous en rapporte une. The Pretty Runner n'a rien à gérer et c'est gratuit.

The Pretty Runner a aimé des images de produits cannabiques, des messages en arabe et des photos érotiques.

Dans les boutiques Apple Store et Google Play, des applications permettent d'aimer les publications d'étrangers. En donnant 40 « J'aime », The Pretty Runner en obtient 20. On ne voit cependant ni les commentaires qui accompagnent les photos ni l'identité de ceux qui les ont publiées.

Pour remédier à la situation, The Pretty Runner pourrait acheter des mentions « J'aime ». Sur certains sites, 100 « J'aime » coûtent seulement 1,49 $US (2 $CAN).

Elle a notamment repiqué un portrait à la journaliste Rio Viera-Newton, du New York Magazine, et à Mary Godwyn, professeure de sociologie d'un collège du Massachusetts.

Il y a des profils plus réalistes comme celui d'AlisonrYoungk. Alison a partagé 24 photos. Elle suit 2176 personnes et est suivie par 1595 en retour. Tout semble normal, mais il suffit de faire une recherche par images dans Google pour réaliser qu'elle n'est pas l'auteure de ses photos.

De plus, les nouveaux admirateurs de The Pretty Runner sont très suspects. Des centaines d'utilisateurs n'ont jamais partagé d'image, beaucoup n'affichent pas de photo de profil et des milliers d'autres comptes sont privés. Leur contenu est donc inaccessible. Il y a aussi des utilisateurs au nom sibyllin comme fghij21, 2a101 ou xduifificfg. Ces comptes ressemblent plus à des robots qu'à des êtres humains.

The Pretty Runner vient de passer de 294 à 15 500 abonnés. Et son compte est encore actif sur Instagram.

Fin mars, soit trois mois après le début de l'enquête, c'est la consécration ! Les organisateurs de la course Banque Scotia 21k de Montréal souhaitent que The Pretty Runner soit l'une des ambassadrices de l'événement. Tout ça, basé sur un compte Instagram bâti sur des mensonges.

Mme LeBlanc ne demande jamais qui est The Pretty Runner. Elle lui fait parvenir un contrat prêt à signer qui inclut des vêtements de sport Saucony, une inscription au 10 km, des gels d'énergie et des boissons hydratantes. La valeur totale de ces cadeaux s'élève au moins à 500 $. The Pretty Runner demande en plus que 1000 $ soient remis, en son nom, à l'un des 80 organismes qui amassent de l'argent dans le cadre de la course. En échange, l'organisme lui offre un accès d'un an à ses installations, un service qui vaut 420 $.

En échange, les organisateurs de la course Banque Scotia exigent que The Pretty Runner publie six photos avec les mots-clés #Scotia21kMTL et #CourseScotia.

Deux semaines plus tard, la course de la Banque Scotia n'a pas encore eu lieu que l'agence Republik entre en contact avec The Pretty Runner. La marque de jus Oasis aimerait que l'instagrammeuse devienne « coureuse étoile » du marathon de Montréal, en septembre prochain.

Quelques jours avant d'entrer dans la peau de The Pretty Runner, notre journaliste s'était rendue dans les bureaux de Republik, cette agence spécialisée en « marketing d'influence et de contenu ».

Elle leur avait demandé si des entreprises étaient réticentes à travailler avec des influenceurs de peur que ceux-ci aient gonflé leurs chiffres. Jean-Philippe Shoiry, chef de la stratégie et des opérations à l'agence, avait répondu : « C'est le moment de se ploguer. Je pense que c'est pour ça que c'est important de travailler avec des spécialistes. C'est facile de tomber dans des métriques de vanité. »

Et pourtant. Republik ne s'est jamais méfiée de The Pretty Runner. L'agence a offert 1200 $ à la prétendue influenceuse en échange de 10 photos réutilisables sur les plateformes numériques d'Oasis et d'un takeover (une prise en charge du compte d'Oasis par The Pretty Runner pendant 24 heures). L'entreprise s'est aussi engagée à payer les frais d'inscription de 136,16 $ pour le demi-marathon.

Maintenant que La Presse a dévoilé que notre journaliste se cachait derrière The Pretty Runner, Republik admet qu'elle ne possède pas d'outils pour mesurer l'authenticité d'un influenceur. Par contre, l'agence et Oasis affirment que The Pretty Runner n'a pas été contactée pour ses abonnés, mais pour créer du contenu partageable sur les plateformes numériques de l'entreprise de jus.