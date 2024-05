(Toronto) Cinq autres conseils scolaires de l’Ontario, de même que deux écoles privées, poursuivent les géants des réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok et Snapchat.

La Presse Canadienne

Ils se joignent ainsi à certains des plus grands conseils scolaires de l’Ontario qui ont intenté des poursuites en mars, alléguant que les plateformes étaient conçues de façon négligente pour un usage compulsif et qu’elles ont modifié la façon dont les enfants pensent, se comportent et apprennent, laissant les enseignants et les écoles gérer les conséquences.

Les conseils scolaires catholiques d’Ottawa, de Dufferin-Peel et de York, ainsi que le Conseil scolaire du district de Trillium Lakeland et le Conseil scolaire du district de Niagara, intentent leurs propres poursuites. Une école catholique privée de Mississauga et une école juive privée complètent la liste des nouveaux plaignants.

En mars, les conseils scolaires publics et catholiques de Toronto, le Conseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton et le Conseil scolaire du district de Peel ont déposé quatre poursuites distinctes, mais similaires, auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

Les allégations contenues dans les poursuites n’ont pas été prouvées devant les tribunaux.

Un porte-parole de TikTok a assuré que son équipe de « professionnels de la sécurité » évaluait continuellement les pratiques visant à soutenir le bien-être des adolescents, tandis que Snapchat s’est dit satisfait du rôle qu’il joue en aidant les amis à rester connectés face aux défis de l’adolescence.

Meta, la société mère de Facebook et Instagram, n’a pas répondu à une demande de commentaire dans l’immédiat.