Santé mentale des étudiants

Québec crée un observatoire de recherche

(Montréal) Quand on carbure à la performance et qu’il faut réussir à tout prix malgré la pression des travaux et des examens, sa santé mentale peut en souffrir. Afin d’avoir un portrait plus clair de l’état mental des cégépiens et des universitaires, Québec lance un nouvel observatoire.