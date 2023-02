Nouveaux cours de français obligatoires à offrir à des milliers de jeunes, nouvelle priorité à la minorité historique anglophone dans les cégeps anglophones : la loi 14 (ancien projet de loi 96) modifiant la Charte de la langue française amène un branle-bas de combat dans de nombreux cégeps.

Comment la priorisation s’articulera-t-elle ? À quel point les francophones ou les allophones seront-ils refoulés, même avec les notes voulues ? (Dans les cégeps anglophones, seuls 40 % des élèves sont de souche anglophone.)

Au collège Dawson, même si la priorisation n’entre en vigueur qu’à l’hiver 2024, « nous collaborons avec les cégeps anglophones de Montréal afin de nous assurer que, même pour […] l’automne 2023, aucun étudiant ayant un certificat d’admissibilité ne se retrouve sans place dans un cégep anglophone. Cela ne leur garantit toutefois pas l’entrée dans leur programme de premier choix », indique Christina Parsons, conseillère en communications.

Les anglophones auront donc tous leur place, mais sans devancer par leur seul statut un autre jeune qui présente de meilleures notes dans un programme contingenté donné.

Lauriane Chénier, actuellement en 5e secondaire, espère pour sa part être admise en sciences à John Abbott, dans l’ouest de Montréal.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Lauriane Chénier, de passage au cégep John Abbott lors de la journée portes ouvertes

« Je parle français à la maison, mais je trouve qu’à l’écrit, l’anglais, c’est plus facile. La grammaire française, ce n’est pas mon fort. »

« Le français, ça fait partie de notre ADN et ça reste notre langue, mais le bilinguisme, c’est toujours un avantage », dit sa mère, Anne Mantha, qui se réjouit que les jeux vidéo aient au moins rendu sa fille très à l’aise en anglais.

Cours de français à mettre en place

Mais Lauriane Chénier le sait : elle sera de la première cohorte de jeunes francophones fréquentant un cégep anglophone qui devront désormais subir l’épreuve obligatoire de français vers la fin du parcours collégial.

Pour que leurs élèves y parviennent, les cégeps anglophones doivent vite mettre sur pied, en quelques mois, trois nouveaux cours de français à l’intention des milliers de francophones qui les fréquentent.

Les délais sont plus qu’extrêmement serrés, il y a des grincements de dents dans plusieurs cégeps. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps

« La date limite pour les inscriptions est le 1er mars et, nous, on n’a toujours pas les devis pour les cours de français. C’est trop rapide », dénonce Yves de Repentigny, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Le vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ–CSN), Yves de Repentigny

À partir de 2024, d’autres cours obligatoires s’ajouteront aussi – cette fois, à l’intention des élèves anglophones. Dans ce cas, il s’agira d’introduire des cours – sciences, histoire ou autres – qui devront obligatoirement être donnés en français.

Des embauches… et des pertes d’emploi ?

Présidente du Syndicat des enseignantes et enseignants du collège Champlain de Lennoxville (affilié à la CSQ), Brigitte Robert croit qu’à son cégep, il y aura embauche de nouveaux professeurs de français, mais aussi peut-être des pertes d’emploi pour certains qui ont un statut précaire, puisque des cours complémentaires sauteront pour faire place aux cours de français.

Ceux qui ont toujours enseigné leur matière en anglais redoutent aussi, évoque Mme Robert, de devoir se réapproprier tous les termes techniques de leur domaine dans une autre langue.

Les professeurs sont inquiets, les élèves aussi, résume Mme Robert, « car il est notoire que l’épreuve obligatoire de français au cégep est difficile et qu’elle présente de hauts taux d’échec » par rapport à son équivalent en anglais.

Tout cela demeure loin des préoccupations de Jade Ganong et de sa famille, pour qui la proximité géographique (et le stress des tests physiques à réussir pour entrer en techniques policières) est autrement plus centrale que la question de la langue. Même si Jade n’est qu’en 4e secondaire, la famille fréquente déjà les portes ouvertes des cégeps. « Je me débrouille en anglais, ça, ça ne m’inquiète pas. »

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Pour Jade Ganong, l’important sera d’être admise en techniques policières près de chez elle.

Ce qui l’inquiète bien plus, elle et sa famille de Coteau-du-Lac, c’est que si elle n’est pas acceptée au cégep anglophone près de chez elle, elle devra aller jusqu’à Montréal pour étudier en techniques policières.

Impossible de savoir à quel point les changements liés à la Charte de la langue française modifieront l’attrait pour le cégep en anglais. Mais Maya Labrosse, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, croit que « le prestige » qui est associé à l’idée d’étudier en anglais, encore aujourd’hui, continuera d’être répandu, « comme celui d’aller à McGill » ensuite.