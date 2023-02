TDAH

Des « bébés de classe » diagnostiqués à tort

L’étude qui montre que les « bébés de classe » – les enfants les plus jeunes de leur groupe – courent plus de risques d’hériter d’un diagnostic de TDAH a fait réagir de nombreux lecteurs. La grande majorité d’entre eux, qu’ils soient parents, enseignants ou spécialistes, déplorent la « pression du diagnostic » qui s’exerce dans le réseau scolaire. Et dans certains cas, leurs histoires sont troublantes.