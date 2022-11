Les bancs d’école sont de plus en plus désertés à chaque semaine qui passe : lundi, plus d’un élève sur dix était absent des classes, à nouveau une augmentation par rapport à la semaine précédente.

La saison des virus frappe fort : lundi, il y avait 158 026 élèves qui s’étaient absentés des classes, soit 12,7 % des élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes.

Il s’agit de 8000 jeunes de plus que la semaine précédente, et nettement plus qu’au plus fort de la vague Omicron, en février dernier.

À l’Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE), on se dit « préoccupé » par la situation. « Les Fêtes s’en viennent et si on se fie aux autres années, on s’attend à ce que ça augmente au retour de Noël », dit son président Carl Ouellet, qui dit s’inquiéter également pour « la réussite des élèves ».

Dans les écoles, les absences semblent venir « par vague », dit-on chez les directions d’écoles montréalaises.

« Une directrice m’a dit qu’en quelques jours, elle avait le tiers de ses élèves absents dans son école primaire. Ça doit être extrêmement contagieux, ça vient par vague. Sur le coup, ça a été inquiétant, mais au bout de quelques jours, c’est revenu », illustre Kathleen Legault, présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissement scolaire (AMDES).