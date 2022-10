Le nombre de diplômés du secondaire a fait un bond de 7 % au Québec entre 2019-2020 et 2020-2021, une augmentation de diplomation chez les jeunes qui est loin de se faire sentir à l’échelle du pays, révèle Statistique Canada.

Marie-Eve Morasse La Presse

Les chiffres de Statistique Canada publiés ce jeudi montrent qu’une telle augmentation est propre au Québec.

Dans l’ensemble du Canada, la hausse du nombre de diplômés pour cette même période a été de seulement 0,5 %. En Ontario, par exemple, il a diminué de près de 4 %.

La Presse rapportait mercredi que l’annulation des examens du ministère en pandémie a fait augmenter le taux de diplomation au secondaire au Québec. Il est passé de 72,7 % en 2019 à 77 % en 2021.

Le ministère de l’Éducation explique lui aussi la hausse du taux de diplomation par l’annulation des épreuves uniques pendant la pandémie de COVID-19.

Il s’agit d’une hausse « artificielle » dont il ne faut pas nécessairement se réjouir, estiment des experts. « On ne voudrait pas donner de diplômes au rabais », a déclaré Isabelle Plante, professeure au département de didactique à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

L’enseignement à la maison double

La pandémie de COVID-19 a fait bondir le nombre de jeunes qui ont fait l’école à la maison au Canada en 2020-2021, note en outre Statistique Canada.

Il y avait près de 84 000 jeunes canadiens qui ne fréquentaient pas physiquement l’école pendant cette année scolaire, comparativement à 40 000 l’année précédente.

« Bien qu’une augmentation ait été observée pour presque toutes les années, elle était plus prononcée dans les écoles primaires, et ce sont la 1re année (136,2 %) et la 2e année (134,5 %) qui ont affiché les plus fortes hausses », lit-on dans le rapport de Statistique Canada.

Au Québec, c’est environ 10 000 élèves qui ont fait l’école à la maison en 2020-2021, soit plus du double que l’année précédente.

À l’échelle de la province, il s’agit toutefois d’une minorité : on compte plus d’un million de jeunes inscrits dans les écoles primaires et secondaires du Québec.