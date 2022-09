Québec demandera à nouveau aux écoles de comptabiliser les cas de COVID-19 et les absences d’élèves et du personnel qui y sont liées.

Marie-Eve Morasse La Presse

Pierre-André Normandin La Presse

Le ministère de l’Éducation confirme que c’est à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux et de l’Institut national de la santé publique (INSPQ) que ces données seront à nouveau colligées sur une base hebdomadaire. On ne sait toutefois pas si elles seront rendues publiques.

L’Institut national de santé publique du Québec a cessé de suivre les éclosions dans le milieu scolaire en janvier dernier. Le ministère de l’Éducation avait alors entrepris de diffuser quelques fois par semaine un bilan des absences d’élèves et du personnel liées à la COVID. Cet état des lieux n’a toutefois pas fait un retour à la rentrée, empêchant de suivre l’évolution de la pandémie dans les écoles de la province.

Au plus fort de l’hiver, les absences d’élèves attribuables à la COVID-19 se comptaient par dizaines de milliers. Au début février, le taux d’absence pour cette raison frôlait le 5 %.