Montréal

De plus en plus de profs s’en vont

Les professeurs sont de plus en plus nombreux à décrocher à Montréal : dans l’île, les démissions d’enseignants ont connu une hausse marquée de 53 % en trois ans, et un millier d’entre eux ont quitté leur école. C’est qu’en période de pénurie, les enseignants ont le luxe de choisir où ils veulent travailler.