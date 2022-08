L’Université McGill est la seule institution québécoise à se hisser au rang des 100 meilleurs établissements d’enseignement supérieur au monde, selon le classement de Shanghai, publié lundi. Pour la 20e année consécutive, l’Université Harvard ravit la première place.

Marie-Eve Morasse La Presse

Ce classement annuel est réalisé depuis 2003 par le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy. Il prend en compte six critères, dont le nombre de Nobel et médailles Fields (considéré comme le Nobel des mathématiques) parmi les étudiants diplômés et professeurs, le nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline ou le nombre de publications dans les revues Science et Nature.

L’Université McGill arrive au 73e rang. Quatre autres universités canadiennes figurent dans les 100 premières places du classement 2022. Il s’agit de l’Université de Toronto (22e rang), de l’Université de Colombie-Britannique (44e rang), de l’Université McMaster (90e rang) et de l’Université de l’Alberta (92e rang).

Ce sont toutefois les universités américaines qui dominent ce palmarès : huit d’entre elles sont parmi les dix premières. Les deux autres sont britanniques.

Trônant à la première place, Harvard devance une nouvelle fois sa compatriote Stanford. Une autre université américaine, le Massachusetts Institute of Technology (MIT), s’est emparée de la troisième place du podium, reléguant la britannique Cambridge en quatrième position.

Figurent aussi au classement l’Université de Montréal (101-150), l’Université d’Ottawa (201-300), l’Université Laval (301-400), l’Université Concordia et l’Université de Sherbrooke (501-600), de même que l’Université du Québec à Montréal (701-800).

Cette année, plus de 2500 établissements dans le monde ont été examinés pour établir un classement des 1000 premiers.

Avec l’Agence France-Presse