La dignité de plusieurs athlètes a été « compromise » durant leur passage à l’école secondaire Saint-Laurent. C’est ce que conclut une enquête gouvernementale initiée il y a cinq mois, après que trois entraîneurs de basketball de l’établissement aient été accusés de crimes sexuels.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Alice Girard-Bossé La Presse

« L’enquête a permis d’identifier d’importantes lacunes sur le plan de la supervision et des contrôles liés au programme de basketball de l’école Saint-Laurent. À la lumière des informations recueillies, la dignité de plusieurs athlètes a été compromise durant leur passage à l’école Saint-Laurent », indique en effet le ministère de l’Éducation dans son rapport d’enquête paru mardi.

Trois entraîneurs de l’école secondaire Saint-Laurent ont été accusés de crimes sexuels, le 3 février. La Presse avait d’ailleurs rapporté qu’un climat « hyper nocif », marqué par les agressions verbales et l’intimidation, régnait au sein du programme de basketball féminin.

Québec, qui avait lancé une enquête administrative dans les jours suivants, estime qu’un « niveau de confiance organisationnelle particulièrement faible a également été constaté dans cette école ».

Bien connu dans le monde du sport scolaire, Daniel Lacasse, responsable du programme de basketball de l’école Saint-Laurent, est accusé d’exploitation sexuelle. Les deux autres entraîneurs, Robert Luu et Charles-Xavier Boislard, font face à des accusations de contact sexuel, d’incitation à des contacts sexuels et d’agression sexuelle. M. Boislard a également été accusé d’exploitation sexuelle.

Plusieurs recommandations

Le ministère de l’Éducation a profité de cette sortie, mardi, pour énoncer une série de recommandations au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), dont le fait « d’améliorer les contrôles concernant les programmes sportifs » à l’école Saint-Laurent. Québec suggère aussi de « mandater une firme externe indépendante afin de mener une intervention sur le climat et l’incivilité » dans cet établissement, ce qui avait été fait, mais abandonné à la fin février par le CSSMB.

On recommande également au centre de services scolaire de procéder — par le biais d’une firme comptable indépendante — à un audit financier des programmes sportifs, puis de « rendre obligatoire » une formation sur l’intervention des témoins dans les écoles, en sensibilisant ceux-ci à « l’effet spectateur ».

Enfin, Québec propose d’outiller les centres de services et fédérations sportives pour « changer la culture des programmes sportifs », en visant à prioriser d’abord « le respect de la dignité des athlètes ». Malgré tout, les autorités préviennent qu’il faudra « veiller au maintien du développement de l’excellence sportive » à l’école Saint-Laurent, reconnue pour la qualité de son programme de formation offert aux joueuses de basketball.

Le gouvernement assure qu’il « s’engage à donner suite aux recommandations et à exercer une vigie concernant leur application dans le réseau ». On note que l’enquête a été réalisée « en concomitance » avec une autre enquête qui avait été lancée plus précisément sur la « manière » dont Basketball Québec a géré la situation à l’école secondaire Saint-Laurent. De nouveaux doutes ont en effet été soulevés quant aux valeurs « erronées et malsaines » mises de l’avant par la fédération sportive ces dernières années.

« Nous ne ménagerons aucun effort »

De son côté, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys assure qu’il veillera à la mise en œuvre des recommandations. « L’administration du programme de basketball féminin de l’école étant visée par les constats, nous ne ménagerons aucun effort pour que celui-ci soit conforme aux attentes et reflète les valeurs de respect et de dignité que nous défendons », a déclaré le groupe dans un communiqué, mardi.

L’organisation réitère par ailleurs sa confiance en l’actuelle équipe de direction de l’école Saint-Laurent, afin d’implanter les changements appropriés.

D’ici là, toute personne qui aurait été victime ou témoin d’actes de nature sexuelle à l’école Saint-Laurent est invitée à contacter les enquêteurs de la Section des agressions sexuelles du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), au 514-280-8502, ou encore à se rendre dans un poste de quartier. Pour transmettre des renseignements de façon anonyme, le centre Info-Crime Montréal peut également être joint au 514-393-1133. Un formulaire de signalement peut également être rempli via son site web.