Enseignement en immersion française

Les jeunes anglos plongent

Le secret le mieux gardé en éducation ? Plus de 8 élèves anglophones sur 10 dans l’île de Montréal sont en immersion française au primaire, et les plus petits passent jusqu’à 85 % de leurs journées de classe dans leur langue seconde. Il s’agit là d’élèves qui peuvent de plein droit étudier en anglais au Québec.