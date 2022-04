(Québec) Le gouvernement du Québec accorde 1,35 million par année à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) pour qu’elle puisse s’établir de façon permanente dans la région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine.

Caroline Plante La Presse Canadienne

C’est ce qu’a annoncé mercredi le premier ministre François Legault, qui était de passage au Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus des Îles-de-la-Madeleine, dans le cadre d’une tournée régionale.

Quatre domaines d’études universitaires sont ciblés, soit les sciences de la gestion, les sciences infirmières, le travail social et l’éducation (éducation préscolaire et enseignement primaire).

En conférence de presse, le premier ministre a déclaré que l’objectif était double : retenir les jeunes en région et pourvoir des postes d’infirmières, de travailleurs sociaux et d’enseignants.

« Ce sont trois secteurs qui sont importants, et en plus des prêts et bourses réguliers, il y a un 5000 $ de bourse qui est donné dans ces secteurs-là », a-t-il souligné.

L’aide gouvernementale permettra à l’UQAR d’offrir des cours universitaires dans les trois campus du Cégep de la Gaspésie et des Îles, soit à Gaspé, à Carleton-sur-Mer et aux Îles-de-la-Madeleine.

M. Legault a précisé que des professeurs seront sur place. « Oui, un petit peu d’enseignement à distance, ça peut être le fun, mais c’est prouvé que ce n’est pas la meilleure manière pour motiver quelqu’un », a-t-il soutenu.

À ses côtés, le recteur de l’UQAR, François Deschênes, a évoqué l’importance de former les jeunes localement. Il a fait valoir que plus de 75 % des personnes formées à l’UQAR obtenaient par la suite un emploi en région.

« On croit fermement que d’avoir une permanence universitaire sur place, ça peut faire une grande différence », a déclaré M. Deschênes.

« On souhaite que [les jeunes] migrent moins vers les grands centres, on veut les retenir, mais aussi, en ayant une offre sur place, on est capable d’espérer en attirer de d’autres régions et même de l’international », a-t-il ajouté.