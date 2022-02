Cinq jours après l’arrestation de trois entraîneurs de l’école Saint-Laurent, qui ont été accusés de plusieurs crimes sexuels, une coalition réclame l’adoption « rapide et urgente » d’un projet de loi pour « prévenir et combattre » les violences sexuelles en milieu scolaire.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Ça me fait mal chaque fois que je constate l’inaction du gouvernement. Plusieurs jeunes souffrent en silence », affirme l’intervenante Clorianne Augustin, co-coordonnatrice du collectif La voix des jeunes compte, qui représente des jeunes femmes de 15 à 21 ans. Elle affirme que « des violences sexuelles se produisent quotidiennement dans nos écoles », et que « d’après les nombreux témoignages reçus jusqu’à aujourd’hui, nous savons que la situation à l’école Saint-Laurent n’est pas du tout un cas isolé ».

De 2 à 8 % des athlètes subissent au moins une violence sexuelle en contexte sportif, et les deux tiers des victimes d’agression sexuelle ont moins de 18 ans, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). À peine le tiers de ces jeunes révéleraient avoir été victimes d’une agression, dit le collectif, qui déplore qu’il soit encore « excessivement difficile de dénoncer », faute de mécanismes « clairs, accessibles et adaptés ».

Dans le cas de Saint-Laurent, on a vraiment sacrifié des jeunes filles pour des bannières, pour la renommée de l’école, pour de l’argent ! Il faut redéfinir ce qu’est un excellent programme sportif. Ernest Edmond, fondateur de Les Ballons Intensifs

Retirer « le système d’impunité »

Pour la co-fondatrice de Québec contre les violences sexuelles, Mélanie Lemay, qui a rappelé avoir été elle-même agressée sexuellement à 17 ans par un joueur de football de son école, la réalité est qu’il n’y a « aucune conséquence » pour les gens qui « se ferment les yeux » sur ces violences. « Il faut retirer ce système d’impunité avec des formations obligatoires, de la sensibilisation, pour que ces gens ne puissent plus juste se lancer la balle sans agir », fustige-t-elle.

« Ça ne peut pas être une approche partisane », a de son côté prévenu le fondateur de l’organisme Pour 3 points, Fabrice Vil, en insistant sur la nécessité d’avoir une « approche concertée ». Il affirme que le choix d’entraîneurs doit aussi être nettement mieux balisé.

« Nous sommes bombardés de messages nous incitant à dénoncer, comme si c’était facile, sans tenir compte de comment nous, on se sent. De ce dont on a besoin. On ne se sent pas à l’aise de dénoncer, on ne se sent pas en sécurité. On pense que c’est notre faute, on a des idées noires. Surtout quand on sait que le personnel de l’école est au courant, mais que personne ne dit rien ou ne fait rien », a de son côté martelé Kenza Chahidi, une jeune femme membre du groupe La voix des jeunes compte.

Les organismes demandent au ministre de l'Éducation Jean-François Roberge « d’écouter les jeunes » en adoptant une loi-cadre qui s’appliquerait dans tous les milieux éducatifs, du préscolaire jusqu’au secondaire, en passant par la formation générale ou professionnelle. Un tel cadre est déjà en place dans les cégeps et les universités. La coalition demande aussi des « protocoles d’intervention » clairs qui s’appliqueraient systématiquement.

Québec jure être en action

Au cabinet du ministre Roberge, on dit tout mettre en place pour faire des écoles « un milieu épanouissant », avec entre autres la réforme du Protecteur de l’élève, « qui sera plus indépendant, plus transparent et plus accessible, et qui sera un outil essentiel pour améliorer le traitement des plaintes et lutter contre les violences et l’intimidation à l’école », indique l’attaché de presse Florent Tanlet. Le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise abordera aussi l’enjeu des agressions sexuelles, précise-t-il.

Québec rappelle d’ailleurs que « tous les établissements ont l’obligation d’élaborer un plan de lutte contre l’intimidation et la violence ». L’Officier indépendant des plaintes, mis sur pied l’an dernier, est « un outil que les fédérations sportives doivent utiliser pour traiter les plaintes en tout genre », ajoute-t-on, en réitérant que des ressources sont en place « pour créer un contexte propice à la dénonciation ».

Chez Québec solidaire, la députée Christine Labrie juge toutefois l’action de Québec insuffisante. « Ce que les jeunes et les victimes nous disent, c’est qu’elles entendent nos invitations à dénoncer les violences sexuelles, mais qu’elles ne se sentent pas à l’aise de le faire parce que pratiquement rien n’est mis en place dans nos écoles pour accueillir adéquatement un dévoilement ou une plainte », fustige-t-elle.

Mme Labrie rappelle avoir proposé en octobre une loi « pour que chaque école se dote d’une politique qui englobe la prévention, la formation, la sensibilisation, le mécanisme de plainte et l’accompagnement ». « On demande à la CAQ de l’appeler sans tarder », insiste encore l’élue.

« Le gouvernement doit absolument déployer à l’ensemble du Québec des protections législatives adéquates. La voix des jeunes compte fait un travail exceptionnel pour interpeller la société. Il doit être entendu et a notre appui le plus total », a indiqué la députée péquiste Méganne Perry Mélançon.