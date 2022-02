Les élèves qui doivent s’isoler en raison de la COVID-19 sont de plus en plus nombreux dans la province. Ils sont maintenant 65 000 – sans compter leur famille – à devoir rester à la maison, une augmentation de 17 300 jeunes en moins d’une semaine.

Marie-Eve Morasse La Presse

De ce nombre, 43 300 sont des élèves du primaire, et 20 153, du secondaire. Un peu plus de 1500 sont à la formation générale aux adultes. Tous niveaux confondus, le taux d’absence chez les élèves est maintenant de 4,75 %. Six jours auparavant, il était de 3,5 %.

Contrairement à ce qui se passait la semaine dernière, le nombre d’élèves absents en raison de la COVID-19 dépasse celui des élèves absents pour une autre raison.

Les membres du personnel des écoles sont aussi plus nombreux à s’isoler en raison de la COVID-19. Lors de la collecte de données du ministère de l’Éducation, mardi, ils étaient 5000 à s’être isolés, parmi lesquels figuraient 2700 enseignants. La moitié enseignent à leurs élèves à distance.

Ruptures de services

L’effet de ces absences commence à se faire sentir davantage sur les services offerts aux élèves. Mardi, il y avait 13 classes sans services éducatifs.

À la fin de janvier, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, avait expliqué qu’une rupture de services en éducation signifierait « qu’on est obligés de fermer une classe, on renvoie des enfants à la maison et ils n’ont pas accès à des cours ». À son cabinet, on a confirmé jeudi que les élèves touchés par ces ruptures de services étaient bel et bien forcés de rester à la maison.

Par rapport à la semaine dernière, 25 classes de plus sont passées en enseignement à distance, soit au total 143. Deux écoles sont fermées.

Notons que les données recueillies par Québec sont incomplètes, puisque 96 % des écoles du réseau public et 84 % des écoles du réseau privé ont répondu à la collecte. Pour établir le pourcentage d’absences, le gouvernement se base néanmoins sur l’ensemble des élèves de la province.

Les élèves du secondaire auront des tests rapides

Québec a par ailleurs annoncé jeudi qu’à l’instar des élèves du primaire, ceux du secondaire se verront remettre des boîtes de tests rapides qu’ils pourront ramener à la maison.

Bien avant le retour en classe qui a eu lieu il y a près de trois semaines, de nombreux acteurs du réseau scolaire, notamment les directions d’école et les parents, avaient réclamé que de tels tests soient aussi distribués aux élèves du secondaire.

La livraison de 3,5 millions d’autotests vers les écoles débutera « sous peu », a précisé le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Jusqu’à maintenant, les élèves du secondaire pouvaient faire ces tests à l’école s’ils présentaient des symptômes, mais on ne leur distribuait pas de boîtes de cinq tests à apporter à la maison.

Les élèves du primaire en ont quant à eux reçu avant les vacances de Noël, puis en janvier. Québec doit faire une nouvelle distribution de ces tests en février, pour un total de 7,2 millions d’autotests cette année.