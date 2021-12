Éducation

CPE

Les syndicats appellent François Legault à s’impliquer

Les trois centrales syndicales engagées dans le conflit de travail dans les centres de la petite enfance (CPE), ainsi que les trois partis de l’opposition et des regroupements de parents et de travailleuses non syndiquées, demandent au premier ministre du Québec, François Legault, de s’impliquer pour régler le conflit de travail dans les CPE.