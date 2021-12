Le rapport de la Commission Cloutier paru mardi recommande au gouvernement d’adopter une loi sur la liberté universitaire, permettant entre autres la formation d’un comité destiné à entendre les litiges concernant cette question. Créée dans la foulée de controverses dans les salles de cours telles que la mention du « mot commençant par la lettre n », la commission estime que « toutes les idées et tous les sujets » peuvent être débattus à l’université.

Présidée par Alexandre Cloutier, vice-recteur aux partenariats, aux affaires internationales et autochtones de l’Université du Québec à Chicoutimi, la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire a émis cinq recommandations et cinq avis dans son rapport final. La première recommandation est d’adopter une loi sur la liberté universitaire permettant de définir le concept, en plus de « préciser les obligations » auxquelles les gens qui bénéficient de cette liberté sont tenus.

Cette loi devrait aussi définir la mission de l’université qui consiste en « la production et la transmission de connaissances par des activités de recherche, de création, d’enseignement et de services à la collectivité », lit-on dans le rapport. L’autonomie et la liberté universitaire devraient être considérées comme « des conditions essentielles à l’accomplissement » de cette mission.

Au printemps dernier, les travaux de cette commission se sont amorcés dans la foulée des débats concernant entre autres l’utilisation du « mot commençant par la lettre n » dans les salles de cours. À l’automne 2020, la professeure de l’Université d’Ottawa Verushka Lieutenant-Duval avait été suspendue, après qu’une étudiante a porté plainte contre elle pour avoir cité le mot en expliquant un concept théorique dans son cours d’arts visuels.

Ainsi, la commission Cloutier recommande que chaque université se dote d’une politique sur la liberté universitaire « distincte de toute autre politique de l’établissement », permettant la formation d’un comité sur la question. Un rapport annuel devrait être acheminé au ministre afin de rendre compte de la nature et du nombre de litiges traités par le comité.

Permettre la « confrontation d’idées »

Parmi les cinq avis énoncés au sujet de la liberté universitaire, la Commission soutient que « les salles de cours ne peuvent pas être considérées comme des "espaces sécuritaires" (safe spaces), en particulier lorsque ce concept est défini par l’existence et l’entretien d’un environnement exempt de toute confrontation d’idées ou de remises en question ». Les avertissements faits avant la présentation de contenu qui pourrait traumatiser [trigger warning] relèvent de « choix pédagogiques » et ne peuvent donc pas être imposés aux professeurs, lit-on dans le rapport.

Selon le rapport, les universités devraient mettre à jour leurs règles concernant l’utilisation des médias numériques, afin de prévenir et sanctionner « la cyberintimidation envers des membres de la communauté universitaire ». « Les établissements devraient défendre et protéger la liberté universitaire contre toutes pressions qui viseraient à en limiter l’exercice ou la portée, qu’elles proviennent de l’intérieur ou de l’extérieur » des universités, écrivent les membres de la Commission. Ces derniers estiment aussi que la haute direction devrait « faire preuve d’une certaine réserve lorsqu’elle prend la parole au nom de l’établissement sur des enjeux de société faisant toujours l’objet de débats ».

Au moment de la création de la commission en mars, la ministre de l’Enseignement supérieur Danielle McCann avait dit être préoccupée par l’autocensure des enseignants. En septembre dernier, La Presse révélait les résultats d’un questionnaire soumis dans le cadre de la Commission Cloutier, selon lequel 60 % des professeurs ont dit s’être censurés depuis cinq ans en évitant certains mots. Parmi les répondants, 35 % ont affirmé avoir pratiqué l’autocensure en évitant certains sujets. En février, le premier ministre François Legault a dit vouloir envoyer un signal fort pour la liberté de l’enseignement, en privilégiant la rédaction d’un énoncé gouvernemental plutôt qu’une loi.

