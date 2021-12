Éducation

Grève dans les CPE

Plus de 43 000 enfants touchés

La grève générale illimitée est déclenchée dans 400 centres de la petite enfance (CPE) du Québec. Plus de 43 000 enfants devront se faire garder par des grands-parents, des voisins ou des parents en télétravail tant et aussi longtemps que Québec et les syndiqués ne parviendront pas à une entente.