Alors qu’une grève générale illimitée frappe mercredi matin les 400 CPE affiliés à la CSN, le premier ministre François Legault appelle les syndicats à accepter l’offre de son gouvernement au sujet des hausses salariales des éducatrices.

« On offre aux éducatrices d’augmenter leur salaire à 30 $ de l’heure, une augmentation de 23 %. Par contre, le problème, c’est que les syndicats nous demandent les mêmes augmentations pour les employées de soutien, comme les personnes qui font la cuisine, le ménage. »

M. Legault a qualifié cette demande « d’inacceptable ».

« Ce n’est pas vrai qu’on peut offrir 20 % à tous les employés de l’État, on n’a pas cette capacité de payer. »

Il a noté que la décision de la CSN de lancer une grève générale illimitée était « terrible » pour les parents et les enfants.

« Je demande aux syndicats de venir à la table, d’être raisonnables, et de comprendre que les augmentations de 20 %, c’est pour les éducatrices, c’est pas pour les 550 000 employés de l’État québécois. »

Sur la question de la loi spéciale, le premier ministre a dit ne pas envisager y avoir recours actuellement.

« Ce que je souhaite, c’est que notre offre, qui rejoint les demandes des syndicats pour les salaires des éducatrices, soit acceptée. Je veux une entente négociée, car notre offre est raisonnable. Ça n’a pas de bon sens, ce que font les syndicats. »

Pour Sonia LeBel, présidente du Conseil du Trésor, la grève générale illimitée « déséquilibre l’organisation familiale » des femmes qui doivent amener leurs enfants au CPE.

« Ça, je le comprends très bien, et je trouve ça déplorable », a-t-elle dit mercredi.

Mme LeBel s’explique mal pourquoi les syndiquées de la CSN ont choisi de déclencher la grève, car des « avancées majeures » étaient en train d’être réalisées au niveau des négociations, dit-elle.

« Le gouvernement a fait trois pas importants depuis le début des négociations, et je dois rappeler qu’on négocie depuis la mi-septembre. Un des enjeux majeurs était le rattrapage pour le métier d’éducatrice, et on l’a fait. On a répondu aux demandes syndicales. On a 30 $ de l’heure qui est sur la table présentement. »

Certains emplois ont fait l’objet d’une priorisation dans les gestes du gouvernement.

« Dans le cas des CPE, ce sont les éducatrices. En éducation, on a priorisé les enseignants du primaire et du secondaire, dans la santé, les infirmières. »

Pour le groupe des employées de soutien, qui sont au cœur du conflit actuel, les demandes des syndicats sont nombreuses, dit-elle. « Elles ont des demandes de salaire, de six semaines de vacances, plus de jours de congé… »

Québec solidaire sur les lignes de piquetage

Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire et porte-parole de Québec solidaire, a noté pour sa part que tous les députés du caucus étaient sur les lignes de piquetage mercredi matin pour appuyer les grévistes.

« On veut témoigner notre solidarité envers ces femmes-là, qui sont en train de mener une lutte pour le modèle des CPE, et pour toutes les familles du Québec. »

La grève n’est pas seulement pour de meilleures conditions de travail, a-t-il noté.

« C’est une grève pour un certain modèle de société au Québec, c’est une grève pour les familles du Québec. Ce matin, un sondage vient confirmer ce qu’on savait : les familles québécoises ne sont pas derrière François Legault dans ce conflit, elles sont derrière les femmes en grève. »

Les familles du Québec disent au premier ministre qu’il faut « enfin prendre soin des CPE », a-t-il ajouté. « Ça suffit de faire des économies sur le dos des CPE, sur le dos des gens qui y travaillent. »

Une éventuelle loi spéciale contre les grèves dans les CPE serait « une loi anti-famille », a dit M. Nadeau-Dubois. « Si François Legault veut faire la démonstration qu’il est le premier ministre des familles, il doit améliorer ses offres à la table des négociations, et exclure dès ce matin le recours à une loi spéciale. »