Des milliers de travailleuses des CPE affiliées à la CSQ ont adopté un mandat de grève générale illimitée à utiliser au moment jugé opportun, mercredi.

Nicolas Bérubé La Presse

Fanny Lévesque La Presse

Du côté des CPE affiliés à la CSN, un vote analogue aura lieu jeudi.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a noté que des rencontres de négociation étaient toujours au menu.

« On en a encore [jeudi] des rencontres qui sont prévues depuis le jour un. Ce ne sont pas des rencontres qu’on a mises en catastrophe à cause du mandat de grève générale illimitée. Donc les négociations ne sont pas rompues. »

Mme LeBel a toutefois qualifié de « très difficiles » les négociations avec les syndicats.

« L’enjeu a été clair depuis le début, c’est qu’on ne pourra pas être en mesure d’offrir la même capacité d’augmentation pour tous les secteurs du CPE », a-t-elle dit.

Parallèlement, des milliers de travailleuses de CPE se sont réunies mercredi devant l’Assemblée nationale et à Montréal pour demander de meilleures conditions de travail.

À Montréal, les membres des syndicats de CPE affiliés à la CSN et à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) étaient réunis au parc des Faubourgs, près de l’entrée du pont Jacques Cartier.

« Ça fait 15 ans que je n’ai pas eu d’augmentation de salaire, 15 ans ! », a déploré Mitsou Gauthier, cuisinière dans un CPE de Saint-Jean-sur-Richelieu qui manifestait à Montréal mercredi.

Mme Gauthier a noté que sa charge de travail était beaucoup plus élevée aujourd’hui qu’à ses débuts. « Je dois nourrir 140 enfants en 35 heures par semaine. J’aime mon travail, mais nous ne sommes pas reconnues à notre juste valeur. Il y a une pénurie de cuisiniers au Québec, et c’est aussi une situation qui touche les CPE. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Sa collègue Geneviève Tétreault, agente-conseil en soutien pédagogique, abondait dans le même sens. « On veut avoir les moyens de bien faire notre travail. J’aimerais aussi préciser que nous ne prenons pas les enfants en otages : c’est la ministre qui prend les enfants en otages. »

Dans les négociations, Québec a choisi d’accorder la priorité aux éducatrices parce que celles-ci sont sous-payées — de son propre aveu — et qu’il existe une pénurie d’éducatrices. Il leur offre donc des augmentations de salaire plus importantes.

Le principal point d’achoppement est le salaire offert par Québec aux « autres » travailleuses que les éducatrices dans les Centres de la petite enfance. Il s’agit des employées à la cuisine, à l’administration, à l’entretien.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Caroline Senneville, présidente de la CSN, a accusé le gouvernement d’offrir « des peccadilles » aux travailleuses essentielles des CPE.

« On nous dit que la sacoche est vide. C’est un vieux truc. C’est drôle, pour le tunnel du troisième lien polluant, qui ne donnera aucun service aux Québécois, là, il y a des milliards », a-t-elle dit.

Avec La Presse Canadienne