Éducation

Enseignement à distance

Des millions pour des équipements qui « dorment dans les boîtes »

Québec a payé des millions et livré des centaines de systèmes de vidéoconférence dans les écoles de la province pour faire de l’enseignement à distance. Or, la plupart des élèves sont maintenant en classe à temps plein, si bien que des écoles ne savent que faire de ces équipements et que certains syndicats recommandent de ne pas les utiliser.