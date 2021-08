Les cégeps encouragent étudiants et personnel à se faire vacciner le plus rapidement possible.

Après 19 mois d’enseignement virtuel, les cégeps montréalais se disent prêts à entamer une année d’enseignement « en présentiel » tout en respectant les mesures sanitaires requises par la Santé publique, notamment une large couverture vaccinale des étudiants et du personnel.

Mayssa Ferah La Presse

Les cégeps encouragent étudiants et personnel à se faire vacciner le plus rapidement possible, a déclaré le Regroupement des cégeps de Montréal (RCM) mercredi matin en point de presse.

Les 12 cégeps montréalais organiseront d’ailleurs des activités de vaccination en début de session en collaboration avec les CIUSSS.

Tous les efforts ont été déployés pour répondre aux exigences de la Santé publique, tout en maintenant un environnement d’apprentissage plus vivant et stimulant, estime Nathalie Vallée, présidente du RCM.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Nathalie Vallée, présidente du RCM

Le port du masque sera obligatoire, mais il n’y aura ni distanciation dans les classes ni réduction du nombre d’étudiants, ajoute-t-elle.

« On vise la plus large couverture vaccinale possible pour pouvoir éventuellement adoucir les mesures sanitaires. »

Tout est mis en place pour les activités sportives et sociales, indique-t-on.

L’année dernière a été dure sur le moral des étudiants. Des initiatives pour encadrer leur santé mentale sont mises en place.

Plusieurs étudiants n’ont pas eu d’examen du ministère, pouvant occasionner des disparités entre les différents élèves qui passent du secondaire au cégep. « On a ouvert un bureau des étudiants de première année pour les soutenir dans leur intégration au collégial. Nos équipes sont prêtes, on a commencé à travailler ça dès le printemps dernier », poursuit Mme Vallée.