La rentrée se fera bel et bien en présence dans les cégeps et les universités québécoises, mais des « directives particulières » s’appliqueront dans les régions où la couverture vaccinale est « insuffisante ». Québec veut aussi réserver les activités parascolaires et sportives aux étudiants « adéquatement vaccinés ».

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Actuellement, on parle de six cégeps sur 48 où le taux de vaccination est insuffisant, surtout au niveau de la deuxième dose. Mais on va les suivre, les accompagner. On va avoir un rapport chaque semaine », a indiqué la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, en entrevue avec La Presse vendredi.

Par « taux insuffisant », elle entend que ces cégeps n’ont pas atteint les deux critères fixés par le gouvernement, soit 75 % d’étudiants avec une première dose et 75 % d’étudiants avec une deuxième dose ou qui ont pris rendez-vous pour l’obtenir. Sur recommandation de la Santé publique, des « directives particulières » seront prévues pour ces établissements où le risque épidémiologique est jugé « plus grand ».

Ça touchera par exemple les activités d’intégration et d’accueil. Les établissements qui n’ont pas atteint le 75 % dans ces deux volets n’y auront pas droit. Dans le réseau universitaire, tous les établissements ont déjà satisfait l’atteinte des deux critères. Danielle McCann, ministre de l’Enseignement supérieur

Depuis la fin juillet, des chiffres ont circulé sur le fait que 82 % des cégépiens et universitaires seraient déjà doublement vaccinés pour la rentrée. Pas plus tard qu’hier, le premier ministre François Legault affirmait encore que « les étudiants du collégial et de l’université sont vaccinés deux doses à plus de 80 % ».

Mais il semble que ces chiffres ont été mal communiqués. Selon les données les plus récentes diffusées par le ministère de l’Enseignement supérieur, datant du 5 août, ce sont plutôt seulement 57,8 % des cégépiens qui ont leurs deux doses, et 83,2 % d’entre eux ont une première dose. À l’université, 68,5 % des étudiants ont deux doses, contre 86,6 % pour une seule dose.

La prise de rendez-vous pour la deuxième dose va cependant « bon train chez la population étudiante », selon la ministre McCann. « Il faut toujours tenir compte de la prise de rendez-vous. Pour les étudiants des cégeps et des universités réunis, on parle de 82 % qui ont obtenu leur deuxième dose ou déjà pris leur rendez-vous. »

Des précisions sur le parascolaire

À moins d’un changement dans les prochaines semaines, les activités parascolaires et sportives seront permises au cégep et à l’université. Cela dit, l’objectif avoué du gouvernement est que ces activités « soient accessibles uniquement aux étudiants adéquatement vaccinés ». Autrement dit, ceux et celles ayant reçu deux doses de vaccin, ou une dose s’ils ont déjà contracté la COVID-19.

« On attend présentement de nouvelles directives quant au passeport vaccinal, parce qu’évidemment, il faut qu’il y ait une cohérence. Ce n’est pas encore décidé, c’est une intention », a précisé Mme McCann à ce sujet.

Comme prévu, la distanciation physique ne s’appliquera plus dans les salles de classe au cégep et à l’université, mais les deux mètres resteront exigés dans les salles d’entraînement, les tables dans les aires de restauration ou encore « certaines activités comme les cours de chant ». Québec recommandera aussi un mètre de distance dans les aires communes, lorsque possible.

Quant au port du masque, il ne sera pas requis lorsque les étudiants « sont assis dans une salle de classe, à la bibliothèque ou lors d’un repas ». Il faudra toutefois porter le couvre-visage lors de toute autre situation, préviennent les autorités, qui précisent aussi que dans les établissements où le risque de transmission est « plus grand », le masque devra être porté « en tout temps », sauf lors d’un repas.

En tout temps, des changements à ces règles ne sont pas exclus, car « l’évolution de la situation des établissements visés par les directives particulières sera suivie de façon hebdomadaire », renchérit le ministère de l’Enseignement supérieur. Certains plans d’urgence pourraient aussi s’appliquer « en fonction de l’évolution de la situation sanitaire de la région où ces établissements se trouvent », soutient le gouvernement, qui parle d’un « plan repli » à mettre en place.

« On n’est pas à l’abri d’une éclosion ou d’un débordement dans une région en particulier, parce qu’on est toujours en pandémie et qu’une partie de la population étudiante ne sera pas vaccinée, même avec un taux atteint de 75 % à deux doses. Le plan de repli, ça veut surtout dire d’être prêt à passer à plus d’enseignement en ligne rapidement », soutient Danielle McCann.