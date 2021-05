Le ministre Jean Boulet a annoncé lundi un investissement de 39,6 millions de dollars sur trois ans pour soutenir la formation de 2500 étudiants dans le secteur des technologies de l’information.

Alice Girard-Bossé

La Presse

« Il y a à peu près 10 000 postes vacants en technologies de l’information et des communications qui doivent être comblés. C’est devenu un manque d’effectifs qui a des impacts sur la reprise économique », a soutenu Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Dans le but de pourvoir les postes vacants, le ministre a lancé le Programme pour la requalification et l’accompagnement en technologie de l’information et des communications (PRATIC).

Les participants au programme pourraient bénéficier d’une aide financière de 650 $ par semaine pendant toute la durée de leur formation. Une bourse de 1950 $ leur sera également remise lorsqu’ils auront terminé leur formation avec succès.

« [Le programme] concerne plus précisément les chômeurs pandémiques, les personnes qui sont sans emploi et qui ont besoin de réintégrer le marché du travail », a indiqué le ministre.

Pour être admissibles, les étudiants devront être inscrits à des formations de courte durée et à temps complet. Seules les formations définies par le Ministère seront admissibles. La liste des formations admissibles sera rendue publique le 1er juillet 2021.

Le programme vise notamment les formations en robotique, en automatisation industrielle, en intelligence artificielle, en conception de logiciels et en programmation de site web. « Les formations vont être extrêmement variées pour permettre de répondre à des besoins concrets du marché du travail », dit-il.

Les formations devront être suivies à temps plein et être de courte durée, mener à l’obtention d’une attestation d’études collégiales, à des certificats ou à des microprogrammes universitaires ou être des formations sur mesure menant à un emploi.

Les inscriptions au PRATIC commenceront le 1er juillet 2021, et les premières cohortes entameront leur formation dès la prochaine rentrée scolaire.