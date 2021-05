Éducation

Les professeurs de cégep entrent en grève

Comme prévu, les enseignants de 45 cégeps ont entamé une grève de deux jours, mardi après-midi. À l’entrée du cégep du Vieux-Montréal, une cinquantaine de personnes ont déploré leur précarité d’emploi et le peu d’avancées aux tables de négociations depuis plus d’un an.