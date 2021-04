Éducation

Centre de services scolaire de Montréal

« Des manquements graves », dit Québec

(Québec et Montréal) Les tuiles n’en finissent plus de s’abattre sur le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM). Sept des quinze membres du conseil d’administration ont claqué la porte, la présidente démissionnaire a été réprimandée pour avoir contrevenu au code d’éthique et un rapport commandé par Québec fait état de « conflits d’intérêts », de « collusion » et d’« entente secrète ». D’ici juin, la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, déposera un rapport sur « la gestion budgétaire et la gouvernance » du plus gros centre de services scolaire de la province, a aussi appris La Presse.