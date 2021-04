La grogne des enseignants porte sur les conditions salariales, mais aussi sur la charge de travail et le manque de services aux élèves.

(Longueuil) Quelque 73 000 enseignants du primaire et du secondaire ont fait l’école buissonnière durant quelques heures ou minutes, selon le cas, mercredi matin avec une grève de nuit qui a pris fin à 9 h 30, comme prévu.

Pierre Saint-Arnaud

La Presse Canadienne

Le fait d’être en grève durant une courte période allant juste au-delà de l’heure d’ouverture des écoles a entraîné des réactions des centres de services scolaires « à géométrie très variable », selon une représentante de la CSQ, dont les membres avaient choisi ce moyen de pression en guise de coup de semonce au gouvernement Legault.

Ainsi, des établissements ont retardé l’heure de début des cours, d’autres ont décidé de n’ouvrir qu’à midi alors que certains n’ont pas ouvert du tout. Pendant ce temps, le transport scolaire scolaire, lui, a dû s’adapter à un horaire différent ou ne pas desservir certaines routes.

La grogne des enseignants porte sur les conditions salariales, mais aussi sur la charge de travail et le manque de services aux élèves. Les professeurs ne cachent pas leur vive déception face au gouvernement caquiste qui a failli à ses engagements électoraux en telle matière.

Du côté des salaires, la CSQ note que même l’augmentation supérieure consentie à ceux qui entrent en poste ne correspond pas aux promesses caquistes, pas plus que les éléments de rétention, alors que l’écart entre les salaires et conditions à travers le Canada et ceux du Québec demeure important.

Du côté des conditions de travail, les professeurs dénoncent l’alourdissement constant de leurs tâches avec des classes de plus en plus nombreuses et l’ajout de nouveaux programmes, de même qu’une surcharge de responsabilités imputable à un manque de services aux élèves que plusieurs enseignants assument eux-mêmes.

Les centres de services scolaires et les commissions scolaires anglophones avaient demandé une injonction à la Cour supérieure pour empêcher la tenue de la grève, mais le tribunal a rejeté la requête, estimant qu’on lui demandait de suspendre l’exercice d’une grève pourtant légale.

La Cour avait ensuite renvoyé les parties débattre devant le Tribunal administratif du travail, mais l’étape de conciliation préalable, habituelle dans les causes de cette nature, avait permis d’établir des paramètres satisfaisants pour les gestionnaires scolaires et le syndicat.