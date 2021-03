Université Laval

Un énoncé pour protéger la liberté d’expression

L’Université Laval dévoile ce mercredi un énoncé pour valoriser et protéger la liberté d’expression sur son campus, une première au Québec. L’énoncé n’est pas encadré par de nouvelles règles claires, mais vise plutôt à prévenir des situations de censure et à sensibiliser la communauté universitaire à l’importance de l’écoute et de la bienveillance dans les débats d’idées difficiles.