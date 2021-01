L’Université de Sherbrooke se lance le défi d’innover en droit

(Sherbrooke) Quand on pense à la pratique du droit et au système judiciaire, où le télécopieur et le papier font toujours partie du quotidien, on n’associe pas nécessairement ce domaine d’activité à l’innovation et au changement. Pour tenter d’accélérer les choses, l’Université de Sherbrooke s’est associée à deux cabinets d’avocats pour créer le Laboratoire d’innovation juridique (Lab. IJ).